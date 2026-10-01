Real Madrid : Mbappé, officiellement blessé, introuvable à Valdebebas selon El Chiringuito

C’est une nouvelle révélation qui pourrait écorner l’image de Kylian Mbappé. Et pour cause, la star du Real Madrid qui a eu un diagnostic médical officiel n’aurait pas été vu depuis deux jours. Et ce malgré le fait qu’il devait recevoir des soins. En effet, l’émission espagnole El Chiringuito affirme, jeudi 1er octobre, que Kylian Mbappé ne s’est pas rendu à Valdebebas pour y suivre ses soins après sa blessure au genou gauche. Rappelons toutefois que la star française de 27 ans, déjà éprouvée physiquement depuis plusieurs mois, doit être prêt pour deux rendez-vous importants du calendrier madrilène.

Une blessure survenue en Turquie et un retour attendu avant le Clásico

Pour rappel, Mbappé s’est blessé vendredi 25 septembre, lors de la victoire de l’équipe de France en Turquie (1-0) en Ligue des nations. Il avait en effet ouvert le score à la 54e minute avant de quitter la pelouse cinq minutes plus tard en se tenant le genou. Dans la foulée, renvoyé à Madrid par le staff médical des Bleus, il a passé des examens dont le Real Madrid a communiqué les résultats : le club a fait état d’« une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche », en précisant que son état serait suivi de près.

Rappelons que le Real Madrid avait déjà fait face à un problème du même genou. Et pour cause, le club avait déjà annoncé une entorse au genou gauche de son attaquant en fin d’année 2025, une blessure gérée par un traitement conservateur.