En plus de toutes les accusations d’abus sexuels, R. Kelly était inculpé, au début de ce mois, par un grand jury de New York pour un chef de corruption. L’accusation serait liée au fait que le chanteur ait soudoyé un employé du gouvernement de l’Illinois pour obtenir « un document frauduleux », une fausse pièce d’identité, afin qu’il puisse convoler en justes noces le 30 août 1994 ou vers cette date; avec une chanteuse.

Une accusation « ridicule »

La chanteuse, c’était la star de rap américain Aaliyah Haughton , elle avait 15 ans et la fausse pièce était pour elle. Des accusations pour lesquelles, le chanteur de R&B, plaidait non coupable ce mercredi. Selon les avocats de R. Kelly, l’accusation des procureurs de New York concernant la corruption était « ridicule ».

Pourtant selon la presse américaine, la jeune chanteuse, avait au moment des faits un âge bien en deçà et celui exigé pour contracter un mariage, 18 ans ; même si lui R. Kelly en avait déjà 27.

Et la cérémonie aurait eu lieu en secret dans un hôtel de Chicago sans le consentement des parents de la mineure, qui quelques mois plus tard arrivaient à faire annuler l’acte. La chanteuse décédera en 2001 dans un accident d’avion, elle avait 22 ans.

Ce mercredi donc, la star de R&B serait apparu dans la salle d’audience de New York, via un flux vidéo de Chicago, où il restait emprisonné pour plusieurs crimes sexuels et autres accusations criminelles ; pour saluer le juge du district oriental de New York, confirmer qu’il comprenait l’acte d’accusation et dire qu’il plaidait non coupable.

Mais en sus des charges de corruption, les procureurs de Brooklyn ; reliant le bref mariage avec les accusations d’abus sexuels ; auraient l’intention d’ajouter le cas de la chanteuse décédée aux accusations « d’enlèvement, de travail forcé et d’exploitation sexuelle » déjà portées à l’encontre de R. Kelly.