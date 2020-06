En mai dernier, Jean-Marie Bigard, l’un des humoristes les plus célèbres de France avait annoncé publiquement qu’il se voyait bien candidat aux prochaines élections présidentielles de 2022. Cette annonce de Jean-Marie Bigard avait été largement commenté au sein de l’opinion. cet humoriste, au style si particulier, qui n’a pas sa langue dans sa poche, ne laisse personne indifférent, quand il a quelque chose à dire, le sexagénaire exprime le fond de sa pensée sans sourciller.

Il semble donc que Jean-Marie Bigard soit plus que déterminé à se lancer en politique, cependant bon nombre de ses amis l’ont dissuadé de se lancer dans un tel projet. D’autres personnalités du monde humoristique ont également indiqué que ce n’est pas une bonne idée pour Jean-Marie Bigard de se lancer en politique. C’est le cas d’Élie Semoun, un autre humoriste phare de l’Hexagone. S’exprimant sur les ondes d‘Europe 1 le 25 juin dernier, Élie Semoun a appelé Jean-Marie Bigard à savoir raison garder et rester à sa place.

” Ci-git un bouffon qui avait des couilles “

La politique pour les politiciens et l’humour pour les humoristes. Dans une vidéo Facebook diffusée ce dimanche 28 juin, Jean-Marie Bigard a adressé un droit de réponse à Élie Semoun, sans langue de bois comme à son habitude, Bigard somme Élie Semoun de faire attention car lui Bigard est un homme de principe.

L’humoriste dira à l’endroit de son collègue qu’il ne recule jamais quand il a commencé quelque chose quitte à se faire exploser en plein vol.“Je te rappellerai mon petit Elie que le bouffon, au départ et de tout temps, est le mec qui, au milieu de la cour, devant le roi, sort des choses que personne d’autre ne peut sortir. Donc fais gaffe quand tu dis bouffon (…). S’il m’arrive malheur, si jamais je me suis trop approché du feu, que je me suis brûlé les ailes, et que je décède, je voudrais que sur ma tombe, on marque : ‘ci-git un bouffon qui avait des couilles” a déclaré Jean Marie Bigard.