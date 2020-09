Il ya quelques semaines, Kellyane Conway, fidèle conseillère de Donald Trump annonçait son départ pour se consacrer à sa famille. Une conseillère spéciale pour son engagement sans faille, mais aussi parce que son mari, George Conway, était également connu pour être un opposant farouche au président américain.

Il est même à la base de la création du projet Lincoln, un regroupement de républicains opposés au leader américain. Toutefois il a annoncé son retrait du projet presque au même moment que sa femme.

Les symptômes

Dans des images d’un film documentaire tourné avant leurs d’émissions respectives, George Conway s’en est pris une nouvelle fois pris au président Trump. Il a affirmé qu’il ya plusieurs symptômes qui prouvent que Donald Trump souffre d’une maladie mentale :

«Un modèle omniprésent de grandiosité et de fantaisie , un besoin d’admiration et un manque d’empathie: un sens démesuré de l’importance de soi, des fantasmes de pouvoir et de succès, il croit qu’il est spécial ou unique, est à la recherche d’une admiration excessive, manque d’empathie, est envieux des autres et des comportements arrogants.» a lâché M.Conway.

D’autres personnalités ont renchéri en confirmant que Donald Trump montre des signes de trouble de la personnalité narcissique. De son côté, le président américain s’est plusieurs fois attaqué à son rival Joe Biden et sa colistière Kamala Harris. Il accuse le candidat démocrate d’être inapte, ou encore de se doper pour la campagne.