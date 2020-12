L’ancien chef de l’Etat Boni Yayi a effectué une descente le weekend écoulé dans la ville de Parakou dans le département du Borgou. L’ancien leader des forces cauris était au siège de son parti « Les Démocrates ». A cette occasion, Boni Yayi a fait cas de la pomme de discorde qui l’oppose à l’actuel locataire de la marina, Patrice Talon. La réaction du parti Moele-Bénin, un des partis soutenant le régime ne s’est pas fait attendre.

C’est à travers un poste intitulé « devoir de cohérence » à Boni Yayi que le secrétaire général du parti mouvement des élites pour l’émancipation Moele-Bénin a apporté une réponse à la sortie politique du géant de Tchaourou. Réagissant aux propos de Boni Yayi qui a déclaré que « Patrice Talon était là pour défendre ses intérêts personnels. Moi, j’étais là pour défendre l’intérêt général », Céphise Béo Aguiar estime qu’il a été incohérent.

Il dénonce une ingratitude

« Dire de quelqu’un qui vous a aidé par ses moyens et ses réseaux par deux fois à monter au sommet, à votre demande, qu’il ne pensait qu’à ses intérêts et que vous autre n’étiez-là que pour l’intérêt général est une incohérence, voire une marque d’ingratitude vis-à-vis de celui qui vous a servi d’échelle », a fait savoir le secrétaire général de Moele-Bénin, Céphise Beo Aguiar. Le jeune soutien à Patrice Talon salue à la limite les prouesses de son maitre qui met ses intérêts au-dessus de la grande masse. Céphise Béo Aguiar estime par ailleurs que « l’ignorer, c’est également une mésintelligence d’une autre époque. Et dans ce bas monde, on comptera du bout des doigts ceux qui pensent à autrui qu’à eux-mêmes ».