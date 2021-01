Après les deux décisions de la Cour Djogbenou déclarant son incompétence dans les recours respectifs contre le parrainage et contre la prorogation du mandat du président de la République au-delà du 06 avril 2021, Lnt s’est rapprochée pour recueillir à chaud la réaction du Dr Nathaniel Kitty Professeur à l’UAC. Suivra la longue réaction du Dr TAMA Professeur à l’Université de Parakou(Unipar) largement diffusée sur les réseaux sociaux dont nous avons pu obtenir le droit de publication avec la permission de son auteur après un long entretien téléphonique.

Réaction à chaud du Professeur Nathaniel KITTY de l’Uac

Au delà de la polémique, la Cour Constitutionnelle a rendu une grande décision sur le contrôle de la constitutionnalité d’une loi de révision de la Constitution. Elle s’aligne sur la jurisprudence française avec nuance. Il ne faut pas faire une confusion entre le contrôle de constitutionnalité d’une loi ordinaire et celle de la constitution.

Cette décision crée plus de polémique et donne pleine validité aux décisions de la CADHP. L’art 3 de la constitutionnelle s’applique. Les questions de parrainage, de rallonge de mandat etc sont nulles et non avenues veut dire implicitement la Cour. C’est un revirement jurisprudentiel en la matière qui est un service minimum rendu à Talon mais une grande porte ouverte à l’opposition et au peuple béninois. Au-delà, cette attitude conjoncturelle crée l’instabilité constitutionnelle. L’assemblée monocolore peut modifier la constitution à sa volonté. La cour remet davantage les Béninois en insécurité sous le président Talon .La lutte pour le respect des décisions de la CADHP doit continuer. La Cour a été dans le dilemme et a tenu une attitude prudente en observant un revirement jurisprudentiel. La cadhp faisant partie intégrante de la constitution, elle ne peut aller contre les décisions de la Cadhp Si elle devrait le faire, par quel raisonnement le ferait-elle? Elle a alors trouvé cette parade en se disant que tout n’est pas permis.

La portée de la décision de la cour constitutionnelle du Bénin se déclarant incompétente par rapport au système de parrainage (Professeur Jean-Nazaire TAMA)

La cour constitutionnelle du Bénin est l’institution emblématique du Bénin surtout en matière de contrôle de constitutionnalité des textes juridiques dans l’ordre juridique interne du Bénin, et de protection des droits de l’homme. C’est dans ce cadre que des hommes épris de paix et de justice l’ont saisie afin que les germes de discriminations politiques dont est porteur le système national de parrainage soient expurgés du texte au bénéfice de la paix civile et de la concorde sociale. Mais contre toute attente, cette institution juridictionnelle constitutionnelle du Bénin s’est déclarée incompétente. Quelle en est la portée juridique ?

I- Une violation des droits de l’Homme perpétrée par la Cour constitutionnelle du Bénin

En effet, la cour constitutionnelle du Bénin vient de violer en se déclarant incompétente devant cet important sujet national, l’article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’Organisation des Nations- Unies ( ONU)

C’est un déni de justice, une violation des droits de l’homme. Voilà une cour qui a acté l’acte juridique qui a donné naissance au parrainage, c’est-à-dire, elle a entériné cet acte juridique qui a donné naissance au système de parrainage, et brutalement, se dit incompétente pour revoir ce qu’elle a initialement validé au regard de la constitution. Quel coup de théâtre !

Le système de parrainage est contraire aux droits de l’homme, car violant comme nous venons de le souligner, l’article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui énonce que ” toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation”.

Il en ressort que l’article 26 du pacte onusien prescrit l’égalité de tous devant la loi sur toutes les questions sociales y compris, les questions politiques et proscrit la discrimination sous toutes ses formes. En d’autres termes l’article 26 du pacte cultive l’égalité devant la loi et proscrit la discrimination de la part des textes juridiques et des autorités publiques.

De plus, le comportement des sept sages ne devrait surprendre personne. Sur quelle base cette cour devrait- elle se prononcer lorsqu’on sait que la constitution qui devait lui servir de normes de références est elle-même contraire au droit?

II- Les obligations des États au regard de l’article 26 du pacte

L’article 26 du pacte onusien vise la législation nationale des États, comme la loi sur le parrainage au Bénin par exemple. Donc il vise la législation nationale des États parties ( dont le Bénin) et met à leur charge, l’obligation de ne pas mettre en œuvre, une loi dont le contenu serait discriminatoire. L’article 26 du pacte prône un droit à la non- discrimination dans la jouissance de tout droit émanant de tous textes juridiques, d’obédience nationale ou internationale. L’article 26 est un rempart au sein des États parties contre toutes formes de discriminations susceptibles de troubler la paix, ou de conduire à une guerre civile. La cour constitutionnelle par son office vient de violer le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, et met en danger la vie des personnes sous la juridiction de l’État du Bénin.

III- Quelles attitudes à tenir ?

-Voir d’autres formes possibles de saisines d’institutions juridictionnelles nationales par la technique du ricochet juridique ou de l’effet par ricochet des textes juridiques, en vue d’éviter à l’État du Bénin, ce déni de justice honteux.

Saisir le comité des Nations-Unies pour mettre les pendules à l’heure au Bénin sur cette question en situant les responsabilités du gouvernement béninois et de sa cour constitutionnelle, cour constitutionnelle aux ordres du chef de l’État.

A défaut de saisir le comité des droits de l’homme, des Nations-Unies, saisir la cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

Demander aux hommes et femmes épris de paix et de justice du Bénin, de demander une conférence nationale ou assises nationales destinées à des discussions entre acteurs politiques et sociaux pouvant aboutir à un conventionnalisme politique, susceptible d’engendrer rapidement des accords politiques partagés par tous pour les élections et surtout la paix.

Le Bénin est notre cause commune, chaque acteur politique et social doit mettre du sien, pour que vive ce pays de Béhanzin, Bio Guerra, Kaba. Ghézo, Glèlè, Saka Yérima et autres.

Professeur Jean-Nazaire TAMA, docteur en droit public, HDR des Universités françaises en droit public.