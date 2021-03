Au fil des heures, on en sait un peu plus sur l’arrestation ce mercredi de la candidate recalée Reckya Madougou au Bénin. Dans une interview accordée à RFI, son avocat, Me Renaud Agbodjo a donné quelques détails sur l’affaire. On sait à présent que Mme Madougou a été arrêtée suite à un mandat d’amener signé par le procureur de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Selon certaines sources, son arrestation serait liée à l’affaire des deux militants de son parti placés sous mandat de dépôt pour « association des malfaiteurs et terrorisme » (lire ici). Gardée à vue à la BEF en attendant sa comparution à la CRIET, Reckya Madougou n’a plus accès à ses téléphones depuis quelques heures a affirmé son avocat. Le procureur est attendu sur le dossier ce jeudi lors d’une conférence de presse annoncée par certains responsables.

Les motifs évoqués

Mais selon l’avocat, Me Agbodjo, Mme Madougou a été arrêtée sans avoir été convoquée : “Les motifs principaux sont toujours association de malfaiteurs et le terrorisme. Il faut considérer qu’en réalité sa candidature gêne et cette arrestation-là est visiblement politique. Donc nous dénonçons cette arrestation totalement arbitraire, illégale, qui viole les principes les plus élémentaires des droits humains puisqu’on ne peut pas empêcher dans un état qui se dit démocratique d’exercer librement ses droits civils et politiques garanti par la charte africaine des droits de l’homme.” a-t-il affirmé.