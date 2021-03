Il y a quelques jours LNT vous annonçait la disparition du président tanzanien, John Magufuli. Une nouvelle qui a attristé beaucoup de tanzaniens et d’africains en général. Si le leader de la Tanzanie est controversé en occident, beaucoup d’africains le voient en général comme un défenseur des intérêts de son pays mais aussi de l’Afrique. C’est le cas de la star congolaise Innoss’B.

Proche de la Tanzanie, pays dans lequel il a de nombreux fans et ayant déjà collaboré avec la plus grande star du pays, Diamond Platnumz, Innoss’B a livré un message émouvant sur l’ancien président : « Ces derniers jours ont été très durs pour l’Afrique, vraiment triste de voir mon peuple tanzanien perdre un vrai leader et dieu père le président JOHN MAGUFULI, j’ai parcouru plusieurs de ses vidéos sur Internet et honnêtement, il est rare d’avoir un président qui se soucie de lui. , travaillant dur avec le sens de l’humour comme lui, laissez-moi vous dire mes amis tanzaniens, nous l’avons peut-être perdu mais ne perdons pas sa VISION, restons fidèles à l’AMOUR qu’il a toujours prêché, ce sera le seul moyen de faire vivre son héritage pour toujours… » a déclaré la star congolaise.

Le regretté président tanzanien a toutefois quelques zones d’ombre à son tableau de chasse. Certains lui reprochent notamment sa gestion de la pandémie du coronavirus. Selon ses détracteurs ils seraient même décédé de la maladie. Il reste néanmoins populaire auprès d’une grande partie de la population tanzanienne. Un hommage lui a été rendu par plusieurs stars notamment Diamond Platnumz. Depuis son décès, Mme Samia Suluhu Hassan a pris les rênes du pays.