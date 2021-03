L’acteur et anciennement chanteur Will Smith fait l’actualité avec la sortie d’une émission sur Netflix. Il a évoqué plusieurs sujets dont une probable candidature à la présidentielle. Mais il a également abordé la question du racisme, un fléau qui ravage toujours la première puissance du monde.

Et sur la question, Will Smith a un avis bien tranché : Le racisme n’est lié qu’à la stupidité. Dans le podcast “Pod Save America” a critiqué les racistes et leur philosophie qu’il lie à de l’ignorance. “J’ai été appelé n***, approximativement 5 à 6 fois. Heureusement pour moi, je n’ai jamais été traité de la sorte par une personne intelligente. J’ai grandi avec l’impression que les racistes et le racisme sont stupides. Et pour le contourner, il fallait que je sois plus intelligent… Je n’ai jamais vu dans les yeux d’un raciste quelque chose que je peux lier à l’intelligence. Mais avec le temps j’ai compris que c’était un peu différent. Il y a une différence entre l’ignorance et le mal… L’ignorance peut être corrigée avec l’éducation, mais le mal est un problème plus difficile. Mais heureusement, l’ignorance (ndlr : dans le racisme) a plus de prévalence que le mal pur et dur.. ” a indiqué Will Smith qui croit donc que l’éducation peut régler une grande part du racisme