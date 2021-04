L’homme d’affaires Martin Rodriguez, opposant au régime du président Talon a répondu aux questions de la chaîne américaine VOA concernant la période électorale mouvementée au Bénin. Occasion pour l’hommes d’affaires de critiquer tout le processus électoral en cours le qualifiant de parodie d’élection. Encore une personnalité qui s’en prend au président en place, après la sortie de Komi Koutché.

“Il faudrait appeler les choses par leur nom, je ne crois pas qu’il y ait une élection au Bénin. Il y a une sorte de parodie qui est en train de s’organiser, parce qu’une élection c’est qu’on doit donner la possibilité aux citoyens de choisir qui va les diriger, qui va les représenter…. Moi je pense que la démocratie elle est confisquée au Bénin depuis maintenant 5 ans.. ça n’existe plus! ” a dans un premier temps affirmé M. Rodriguez.

M. Rodriguez ne semble pas non plus croire en un bon bilan du président Talon : “si c’est le cas pourquoi il ne laisse pas faire un vote libre, pourquoi il ne permet pas à tout le monde de participer… Patrice Talon ne représente pas 5% de l’électorat” dira-t-il. “J’ai été le seul à dire, à la veille de l’élection présidentielle, que Patrice Talon est un danger et serait une catastrophe pour notre pays… les faits me donnent parfaitement raison” a affirmé l’homme d’affaires qui n’a pas nié être un opposant au régime en place depuis son installation.