Ce n’est plus un secret. La décision d’interdiction de parution contre le quotidien béninois “La Nouvelle Tribune” a été levée par l’actuel mandature de la Haac. Par une correspondance adressée au Directeur de Publication, l’instance de régulation a informé le responsable du média de la levée de cette sanction qui dure depuis plus de 3 ans déjà. Après l’annonce de la nouvelle, le patronat de la presse au Bénin a réagi. Lire ci-dessous le communiqué du CNPA-Bénin.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Par une correspondance en date du 05 août 2021 adressée au Directeur de Publication du Journal Nouvelle Tribune, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a procédé à la levée de sa décision n° 18-034/HAAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal ‘’La Nouvelle tribune’’.

Le CNPA-BÉNIN remercie la HAAC pour avoir donné une suite favorable aux différents plaidoyers reçus du CNPA-Bénin et des autres instances de défense de la liberté de presse en décidant de la levée de ladite suspension.

Le CNPA-BÉNIN se réjouit de cette décision qui réintègre le journal La Nouvelle Tribune dans le paysage médiatique du Bénin à la satisfaction de tous les consommateurs de presse et des lecteurs dudit journal.

L’instance faîtière félicite Monsieur Vincent FOLLY , directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune et toute l’équipe de ce quotidien pour avoir supporté cette dure traversée de plus de trois ans et les encourage à se relever pour un nouveau départ .

Le CNPA-BÉNIN encourage la HAAC à poursuivre dans cette lancée en accordant également cette levée aux autres organes de presse encore sous suspension, notamment la télévision SIKKA TV et Radio Soleil Fm.

Le CNPA-BÉNIN saisit cette occasion pour remercier les patrons de presse qui ont accompagné l’instance faîtière pendant ces démarches de plaidoiries en faveur des organes suspendus par l’institution de régulation des médias. Il les invite à faire davantage preuve de professionnalisme et de responsabilité dans le cadre de leurs diverses publications. Ceci, pour toujours sauvegarder un espace de liberté, d’expression et de presse, élargi et responsable au profit de la vérité et de la justice.

Fait à Cotonou le 06 août 2021

Le Secrétaire Général du CNPA

Vincent Fortuné ASSOGBA