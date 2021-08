Aux Etats-Unis, les médias ont rapporté la découverte d’un poisson assez particulier dans le Jennette’s Pier. Ce lieu dédié à la pêche est situé dans l’état de Caroline du Nord. L’animal aquatique a été découvert par un homme du nom de Nathan Martin qui est habitué à faire sa pêche en ces lieux. Selon la description qu’il a faite, le poisson aurait des dents d’un humain. Ce type de poisson serait appelé rondeau mouton, ou spare tête-de-mouton.

90 cm et 9kg

Cette appellation serait liée à sa bouche qui a l’aspect d’un mouton. Le poisson dispose en effet de plusieurs rangées de dents. On y dénombre des incisives, des molaires qui lui permettent de broyer de la nourriture. Il ne se nourrit que de mollusques et de crustacés. Ce qui le rend spécial à part sa dentition est sa taille ainsi que son poids. Il peut mesurer jusqu’à 90 cm pour plus de 9 kg.

Le rondeau mouton se retrouve aux USA

Ce type de poisson se retrouve particulièrement aux Etats-Unis et plus précisément sur le long de la côte Est des Etats-Unis. Rappelons que l’année dernière un poisson avec des dents d’humains avait attiré l’attention sur les réseaux sociaux. Il s’agit du poisson identifié comme un poisson-baliste. L’image avait suscité la curiosité de plusieurs milliers d’internautes. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’image de ce poisson peu ordinaire avait enregistré plus de 8 200 « retweets » et plus de 14 000 « likes ».

Good morning! ☀️ This sheepshead fish with ‘human’ teeth was caught in North Carolina!😳🐟



Via: Jennette’s Pier on FB pic.twitter.com/Sz6pA5tod4 — Q929FM (@Q929FM) August 6, 2021