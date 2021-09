L’ancien Président Trump a décidé de contre attaquer après les multiples sorties de sa nièce dans la presse. Donald Trump a décidé de ne plus se laisser faire. Depuis plusieurs mois déjà, sa nièce Mary multiplie les révélations fracassantes sur son oncle, le désormais ex-Président américain Donald Trump.

Il y a un an déjà, Mary Trump, la nièce du magnat de l’immobilier affirmait qu’il est désespéré. Très critique envers l’ancien Président Trump, sa nièce Mary était même aller jusqu’à appeler à condamner l’ancien locataire de la Maison-Blanche au cours d’un entretien avec le média américain CBS News. Les mois qui ont suivi, Mary Trump a fait de nouveaux déballages. Tout ça n’a pas laissé indifférent l’ex-président américain.

Nous apprenons de plusieurs sources dans la matinée de ce mercredi 22 Septembre que l’ancien Président Donald Trump a décidé de lancer une offensive contre sa nièce. Selon nos recoupements d’informations Trump a lancé une action en justice contre sa nièce Mary et le New York Times au sujet d’un article paru il y a 3 ans concernant sa prétendue implication dans des « stratagèmes fiscaux douteux ». A cette époque là, le magnat de l’immobilier était encore à la Maison-Blanche. Il accuse sa nièce et des journalistes d’être “engagés dans un complot insidieux” afin obtenir des documents confidentiels. Pour Trump sa nièce Mary a violé un accord de règlement qui proscrit la diffusion des documents.