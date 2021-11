Depuis le décès de la star du football Diego Maradona, les polémiques s’enchaînent. Il y a notamment eu les révélations sur son suivi médical par son avocat : «Les erreurs commises ont été nombreuses parce que Diego est mort, il a gonflé et gonflé le pauvre jusqu’à ce que son cœur explose», a déclaré l’avocat Matias Morla . Ce dernier n’avait pas hésité à pointer du doigt la décision des filles du disparu qui ont opté pour des soins à domicile.

Mais il y a également eu l’affaire de la marque du nom du footballeur. Cette fois-ci les membres de la famille de Diego Maradona ont décidé de porter plainte contre son ex-manager Stefano Ceci. Il aurait, d’après la presse britannique accordé les droits à Naples pour utiliser son image sur leur nouveau maillot sans que la famille n’ait été consultée. Cette nouvelle affaire serait-elle liée aux rémunérations de partenariat ou tout simplement l’usage intempestif de l’image de la star ?

Son fils en colère

Le maillot a même déjà été porté lors de la rencontre entre Naples et Hellas Vérone Football Club. Pour Diego Maradona Junior, son fils, l’image du footballeur n’aurait pas dû être utilisée sans l’accord de ses proches balayant du revers de la main l’accord donné par son ancien manager.

« L’autorisation a été signée par Stefano Ceci, qui était le directeur de mon père, mais maintenant il ne l’est plus et nous, héritiers, sommes les seuls habilités à signer ce type d’autorisation (…) Un contrat qui n’existe plus a été jugé valide et nous prendrons donc des poursuites judiciaires. Il est étrange qu’un club sérieux comme celui de Naples ait donné du crédit à cette personne (…) Le maillot en l’honneur du père est une source de fierté, mais je suis désolé pour le manque de considération de la part de Naples, nous, héritiers légitimes, n’avons pas été impliqués et n’avons jamais donné notre consentement à cette opération » a-t-il déclaré.

Le Napoli porte ce soir un maillot spécial en hommage à la légende Diego Armando Maradona 🙏💙 pic.twitter.com/XEM35jcXYl — BeFoot (@_BeFoot) November 7, 2021