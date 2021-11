Démarrée depuis le 12 novembre 2021, la 49ème édition de la Coupe du monde de Pétanque a pris fin ce dimanche 21 novembre 2021 à Santa Suzanna en Espagne avec le sacre du Bénin à la Coupe des Nations par 13-7 face au Luxembourg. Les Ecureuils boulistes du Bénin ont dû batailler très durs avant de décrocher ce sacre.

Le Bénin a remporté ce dimanche 21 novembre 2021 à Santa Suzanna en Espagne la Coupe des Nations face au Luxembourg par le score de 13 – 7 lors de la finale de la 49ème édition de la Coupe des Nations de pétanque. Avant d’atteindre ce sommet, après deux journées de compétitions, dans le cadre des triplettes, le Bénin a été éliminé en 1/8 de finale des championnats du monde et reversé à la Coupe des Nations. En coupe des Nations, le vendredi 19 novembre 2021, pour les 1ère ,2ème et 4ème parties, le Bénin a dicté successivement sa loi au Luxembourg par 13-6, à la Norvège par 13-12 et à la Pologne par 13-3 et a perdu la 3ème partie face à l’Espagne (pays organisateur) par 9-13. Le samedi 20 novembre 2021, les Béninois ont été battus lors des 5ème et 6ème parties respectivement les Finlandais par 11-13 et par les Sénégalais par 6-13. PEn 1/8 de finale, les Béninois échouent à nouveau devant les Sénégalais par 13-10. Avec 4 défaites contre 3 victoires, le Bénin sort de la compétition principale et est reversé dans la Coupe des Nations.

En Coupe des Nations, les Béninois ont retrouvé toute leur sensation. Ils ont battu successivement la République Tchèque par 13-4 en ¼ de finale et la Suisse en ½ demi-finale par 13-2. En finale, le sort a voulu que le Bénin rencontre de nouveau le Luxembourg qu’il avait battu au début du Mondial par 13-6. Le Luxembourg a eu raison de l’Angleterre en ½ finale par 13-4. Deux rencontres, deux réalités différentes, il a fallu les expériences internationales acquises par Marcel Bio, Marcel Gbétablé et Ronald Botré et beaucoup de concentrations pour venir à bout des Luxembourgeois par 13-7. Cette victoire permet le sacre des Béninois en Coupe des Nations et par la même occasion leur donne un avantage psychologique de taille avant le Mondial de Pétanque qui aura lieu à Cotonou au Bénin en 2022.

Il faut signaler qu’après leur sacre en Coupe des Nations, le président de la Fédération béninoise de Pétanque par intérim, Garba Yaya a exprimé sa satisfaction. Pour lui, le Bénin avait fixé comme objectif «de rentrer dans le Carré d’As Mondial mais» lorsqu’ils ont trébuché en 1/8 de finale, ils ont été obligés de revoir leur objectif et de «rentrer à la Coupe des Nations». «Sur 31 nations, nous sommes sortis champions de la Coupe des Nations 2021 en Espagne» a-t-il signalé.