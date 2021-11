Lionel Messi n’est plus à présenté. L’international argentin est une star du sport roi. Pendant de longues années, ce dernier a fait partie de l’effectif du FC Barcelone. Mais cette année, Messi a quitté le club dans lequel il avait passé sa carrière jusque là pour rejoindre celui de la capitale française, le Paris Saint-Germain pour le grand bonheur des fans de cette équipe.

Le numéro 30 lui a été attribué à son arrivée dans le club. Son entrée pour le premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain a été remarquée. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Messi est sous pression pour n’avoir pas marqué de buts en Ligue 1. Il y a quelques jours, l’argentin était au cœur d’une petite polémique. Blessé, il avait été mis au repos par son club. Mais l’Argentine lui a fait appel pour défendre les couleurs de l’équipe nationale.

Après une prestation qui a permis à son équipe de se qualifier pour le mondial qui aura lieu au Qatar l’année prochaine, Messi est de retour en France et il a tenu à faire une promesse aux fans du club de la capitale française. « Je viens d’atterrir à Paris […] J’ai envie de continuer à lutter pour atteindre les objectifs fixés au PSG, je veux travailler pour y parvenir. Il reste 1 mois et demi avant 2022 et j’aimerais terminer cette année de la meilleure manière possible« , a affirmé l’argentin