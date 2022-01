Mauvaise nouvelle pour le groupe d’ultradroite « Les Zouaves Paris ». Les autorités françaises ont annoncé que ce groupe était dissout ce mercredi 05 Janvier 2022. La décision a été prise au cours du conseil des ministres de ce jour et a été annoncée par le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin.

Le groupe désormais dissout est accusé de diffuser « régulièrement des images reprenant les symboles de l’idéologie nazie ». Mais aussi d’être « à l’origine de nombreux et récurrents agissements violents » et de « propager un discours ouvertement raciste ». La dissolution du groupe « Les Zouaves Paris » avait été enclenchée depuis l’année dernière, plus précisément le 12 Décembre dernier. Ceci après les violences commises lors du meeting de Zemmour qui est candidat à la présidentielle.

L’année dernière, nous vous annoncions que le polémiste désormais candidat à la présidentielle de France avait été agressé lors de son 1er meeting (vidéo). L’assaillant a très rapidement été maîtrisé par les agents de sécurité sur place. Il avait essayer de faire tomber le candidat Eric Zemmour et avait saisi sa tête avec ses deux mains.

Le groupement de fait « les Zouaves Paris » a été dissous ce matin en conseil des ministres, conformément aux instructions du Président de la République.

Comme le détaille le décret que j’ai présenté, ce groupement de fait appelait à la haine et la violence. A lire👇 pic.twitter.com/mD7Omv5iUl — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 5, 2022