La crise en Ukraine continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Cette semaine, la crise a connu un nouvel épisode après la reconnaissance des séparatistes par le président russe Vladimir et l’envoie des militaires russes dans l’Est du pays. Des voix se sont élevées en Occident après l’annonce du président russes et les sanctions s’enchainent contre le pays et ses dirigeants. Hier vendredi 25 Février, Poutine et Lavrov ont été sanctionnés par l’Union européenne alors que les soldats russes et ukrainiens étaient au front.

« Compte tenu de la gravité de la situation, le conseil estime que les membres du Conseil de sécurité nationale qui ont soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk devraient être ajoutés à la liste des personnes physiques et juridiques soumises à des mesures restrictives. En outre, cette liste devrait inclure les personnes qui ont contribué à l’agression militaire russe de la Biélorussie, ainsi que les membres de l’État qui ont ratifié les décisions du gouvernement sur le « Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Russie et la République Populaire de Donetsk« , avons-nous rapporté hier dans un de nos précédents articles.

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo au cours d’un rassemblement en Floride hier s’est prononcé sur la guerre en Ukraine. « Nous voyons sur notre télévision les bombes, les missiles, les chars soviétiques, les chars russes se déplaçant à travers l’Ukraine« , a affirmé Pompeo. Il a cours de son intervention vivement critiqué vendredi le président russe Vladimir Poutine après l’envoie des militaires russes en Ukraine. « Nous avons vu un dictateur russe terroriser le peuple ukrainien parce que l’Amérique n’a pas démontré la détermination que nous avions pendant les quatre années précédentes« , aurait lancé l’ancien responsable américain.

Mais comme l’ancien président Donald Trump, Pompeo a reconnu que Poutine est « intelligent » . « C’est la plus puissante force de frappe pour la paix que j’ai jamais vue », (…) « Je n’avais jamais vu autant de tanks. Ils vont maintenir la paix, c’est sûr. Réfléchissez, voilà un gars qui est très malin, je le connais bien. Vraiment très bien », avait commenté plus tôt cette semaine l’ancien président Trump concernant l’envoi d’un dispositif militaire russe en Ukraine. Au cours de cette même intervention, Trump s’était exclamé « c’est du génie » lorsqu’il se prononçait sur la stratégie de Poutine en Ukraine.

