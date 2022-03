Il y a quelques jours seulement, dans une de nos publications, nous vous annonçons que le rappeur 6ix9ine serait au bord de la faillite. L’information avait été révélée le site Complex qui a rapporté des déclaration du rappeur américain connu par ses clashs dans un document judiciaire. Quelques heures plus tard, son manager a confirmé l’information. La nouvelle a fait réagir un autre rappeur. Cette fois-ci du côté de la France qui a fait la leçon au célèbre rappeur américain.

La nouvelle sur la situation financière du rappeur américain 6ix9ine continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. En France, l’information a faire réagir le rappeur Rohff qui a commenté un article sur 6ix9ine qui faisait des révélations sur la situation financière de 6ix9ine. Ce dernier n’a pas manqué de lui donner une leçon d’humilité. C’est via sa story que le rappeur français a dit ce qu’il pense de la situation. « On est tous les riches et les pauvres de quelqu’un. Restez humble avec l’argent. Ça vient comme ça part », écrit le rappeur français Rohff.

Pour rappel, Wack 100, le manager de 6ix9ine, a confirmé l’information selon laquelle le rappeur américain était bel et bien ruiné. C’était sur Clubhouse que le manager a fait cette confidence. “Ouais, il est complètement fauché. Ce n**** 6ix9ine n’a plus rien, mec. Mec, ce n**** est dans le mal”, avait lancé Wack 100. Il est allé plus loin en racontant qu’il lui a même remis 20$ pour payer de l’essence dans sa voiture. “Bro, je lui ai filé 20 dollars pour qu’il mette de l’essence. C’est pourquoi on disait aux gens : “On ne peut rien faire pour vous à l’heure actuelle, parce que le n**** est complètement fauché. C’est terrible, mec. C’est triste de voir un jeune homme si talentueux en arriver là.”, a confié Wack 100.