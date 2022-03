Depuis le 24 Février dernier, l’Ukraine est devenu le théâtre d’une guerre dans laquelle les soldats russes affrontent les forces nationales. Pour faire pression sur la Russie et l’obliger à stopper son offensive, les occidentaux ont pris une batterie de sanctions contre le pays dirigé par Poutine. Les milliardaires russes et des proches de Poutine sont également visées par les sanctions. Svetlana Polyakova, une femme présentée comme la maitresse du chef de la diplomatie russe et sa fille Polina Kovaleva sont dans le viseurs des autorités britanniques.

Cela fait plusieurs jours que la Russie est sur le coup de multiples sanctions des occidentaux. Les dirigeants russes ne sont pas épargnés par cette pluie de sanctions. Dans un de nos précédents articles, nous vous informons que Poutine et Lavrov sanctionnés par l’Union européenne. « Compte tenu de la gravité de la situation, le conseil estime que les membres du Conseil de sécurité nationale qui ont soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk devraient être ajoutés à la liste des personnes physiques et juridiques soumises à des mesures restrictives. « , était-il rapporté.

En dehors des autorités, les oligarques russes sont aussi visés. C’est le cas du milliardaire russe Abramovich qui doit être sous pression depuis le début de la guerre. D’ailleurs, hier jeudi 10 Mars, les autorités russes ont pris des mesures contre le milliardaires propriétaires de Chelsea. Le milliardaire russe Abramovitch est interdit de voyager. Ce cas a attiré l’attention des élus britanniques qui estiment que les autorités devraient aller beaucoup plus loin avec les sanctions. « Le gouvernement est toujours loin derrière l’UE et les États-Unis. La législation n’a pas encore été adoptée, donc s’ils peuvent agir contre Abramovich maintenant, pourquoi pas les autres ? », a affirmé la députée Layla Moran au Daily Telegraph.

La députée Layla Morana déclaré au Telegraph que les responsables devraient également considérer « la famille et les amis » des proches de Poutine, car « l’un des moyens de contourner les sanctions est de transférer des fonds et des actifs aux membres de la famille ». « Ils devraient être inclus dans la liste et idéalement, cela devrait être automatique », a déclaré l’élue britannique. Maria Pevchikh, une responsable de la Fondation anti-corruption d’Alexei Navalny, a cité des membres de la famille de Lavrov, dont Polyakova et Kovaleva, qui possède un appartement à Kensington, dans l’ouest de Londres, comme des personnalités qui devraient voir leurs avoirs gelés, selon le même média. Les appels de Maria Pevchikh ont reçu le soutien du député Chris Bryant.