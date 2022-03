Depuis plusieurs semaines maintenant, des tirs se font entendre en Ukraine. Le bilan du nombre de victimes se rallongent de jours en jours et personne ne sait à l’étape actuelle quand est ce que la guerre va s’arrêter. La situation en Ukraine préoccupe plus d’un. L’ancien président américain Donald Trump fait partie des personnalités qui donne de la voix depuis le début de la guerre. Hier lundi, ce dernier a appelé à intimider Poutine avec des sous-marins nucléaires américains.

L’ancien président Donald Trump donne une nouvelle fois de la voix sur le dossier ukrainien. Après avoir vanté le génie du dirigeant russe Vladimir Poutine, le magnat de l’immobilier et ancien président des USA change de ton. Hier lundi, Trump a proposé que les USA menacent le président russe Vladimir Poutine de patrouilles de sous-marins nucléaires américains. Une proposition qui va sans nul doute aggraver la tension déjà palpable entre les USA et la Russie dans un contexte ou la guerre se poursuit et continue de faire des victimes.

« Vous devriez dire: » Écoutez, vous mentionnez ce mot une fois de plus et nous allons envoyer [des sous-marins] et nous ferons des allers-retours, le long de votre côte « », a déclaré Trump au cours d’un entretien sur Fox Business. Pour rappel, Trump avait dit de Poutine qu’il était «un gars très malin» peu de temps avant l’offensive russe en Ukraine. Il a par la suite déclaré qu’il a été surpris par l’offensive de la Russie en Ukraine et qu’il pensait que Poutine allait négocier.