Une bien triste nouvelle. LaKevia Jackson, la mère du fils de 14 ans du rappeur Young Thug, Kyvion, est morte jeudi dernier dans une fusillade. Selon des sources généralement bien introduites, la mère de l’ado de 14 ans est morte après une dispute apparente dans un bowling en Géorgie plus précisément à Atlanta. Elle avait seulement 31 ans. La nouvelle a été rapporté par plusieurs médias internationaux.

Il y a quelques jours, le rappeur américain Young Thug, faisait parler de lui. Après le démarrage de la guerre en Ukraine, le rappeur avait donné de la voix sur la situation des africains bloqués dans le pays. Le rappeur américain Young Thug avait affirmé qu’il voulait aider les africains bloqués en Ukraine. Depuis quelques heures, le rappeur fait une nouvelle fois parler de lui malgré lui. En effet, la mère du fils de 14 ans du rappeur Young Thug , Kyvion Jackson. Des sources indiquent que la police a répondu à une fusillade au Metro Fun Center le jeudi 17 mars vers 22 h 50 HE.

Lors d’une conférence de presse vendredi, la police a déclaré qu’elle ne divulguerait pas l’identité ou les détails du tireur présumé, mais pense qu’elle est proche d’une arrestation basée sur des preuves balistiques et de surveillance mais aussi sur des témoignages, recueillis de la scène selon CBS 46 qui a rapporté l’information sur l’incident. « Sur les lieux, les agents ont trouvé une femme adulte décédée avec de multiples blessures par balle. Les détectives de la police d’Atlanta ont répondu et ont commencé leur enquête« , a déclaré Anthony W. Grant du département de police d’Atlanta à ET dans un communiqué.

« Les informations préliminaires indiquent que l’incident a commencé par une dispute au sujet d’une boule de bowling qui a dégénéré en coups de feu. L’enquête se poursuit. Veuillez garder à l’esprit que les informations ci-dessus sont de nature préliminaire et peuvent changer au fur et à mesure que l’enquête progresse et que de nouvelles informations sont révélées« , aurait-il précisé. « C’est vraiment une atrocité. Une jeune femme a perdu la vie à cause d’une boule de bowling« , a déclaré le lieutenant Ralph Woolfolk, commandant des homicides de l’APD. « Nous parlons de résolution de conflits à maintes reprises et il s’agit d’un différend qui s’est aggravé, nous allons donc travailler sur cette affaire toute la nuit et nous trouverons la personne responsable. Nous savons qui vous êtes, alors allez-y et rendez-vous. »