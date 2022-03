La guerre a éclaté en Ukraine depuis la fin du mois de Février. Le nombre de victimes augmente au fur et à mesure que le temps aussi bien dans le camp russe que celui des ukrainiens. Dans plusieurs parutions de notre site, nous vous annoncions que le Président ukrainien Zelensky a échappé à plusieurs tentatives d’assassinat. Si au départ on avait annoncé que Zelensky a échappé à 3 tentatives d’assassinat selon un rapport le 4 Mars dernier, il semble qu’avec le temps il y ait eu d’autres tentatives à en croire les propos d’un de ses principaux conseillers.

Fin février, le Times avait annoncé que des mercenaires de Wagner avaient été envoyé pour tuer Zelensky. Selon cette source, il s’agirait de plus de 400 mercenaires de Wagner. Jusque là, les tentatives ont été vaines et le Président ukrainien s’en est sorti mais il semblerait que le Président Zelensky n’est pas encore tiré d’affaire. En tout cas à en croire un de ses principaux conseillers qui s’est confié au journal ukrainien Pravda. L’officiel ukrainien certifie que le Président ukrainien est toujours la cible principale de la Russie.

« Nous avons un réseau très puissant de renseignement et de contre-espionnage, ils suivent tout« , a déclaré le conseiller présidentiel Mikhail Podolyak. « Nos partenaires étrangers parlent de deux ou trois tentatives. Je crois qu’il y a eu plus d’une douzaine de tentatives de ce type », atteste M Podolyak. A l’en croire, « les services de renseignement occidentaux ont raison de dire que la principale cible de Poutine était M. Zelensky en termes d’attaque contre le quartier gouvernemental et de tentative de meurtre du principal responsable du pays« .

Le conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky a également déclaré que « les risques n’ont pas disparu » pour le président de son pays qui reste toujours la « cible principale » de la Russie à l’en croire. L’officiel ukrainien précise que les tentatives d’assassinat ont été contrecarrées et que des assassins potentiels du numéro un ukrainien ont été « liquidés » alors qu’ils tentaient de se rendre dans les quartiers du gouvernement de Zelensky.