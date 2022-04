Le second tour des élections présidentielles en France est dans quelques jours. Les deux candidats en lice pour ce remake du second tour de la présidentielle de 2017 multiplient les sorties pour convaincre les indécis à rallier leurs causes. Au delà des frontières françaises, le débat intéresse des personnalités qui ne manquent pas d’exprimer leur opinion. C’est le cas de l’opposant Navalny qui a donné de la voix ce mercredi 20 Avril pour appeler à voter pour l’actuel Président Emmanuel Macron. Il a accusé sa rivale de vendre » l’influence politique à Poutine « .

Alexey Navalny, a appelé les électeurs français à soutenir le président sortant Emmanuel Macron lors du second tour de l’élection présidentielle du pays ce week-end, accusant le parti de son adversaire d’extrême droite Marine Le Pen de liens avec le président Vladimir Poutine. Dans une série de publications sur Twitter, Navalny s’est dit «choqué» que le Rassemblement national de Marine Le Pen avait reçu un prêt de neuf millions d’euros (9,75 millions de dollars) de la First Czech-Russian Bank, qu’il a décrit comme « l’équipe de blanchiment d’argent notoire de Poutine « .

« C’est de la corruption. Et c’est une vente de l’influence politique à Poutine « , a-t-il déclaré. Il n’y a pas eu de réaction immédiate de Le Pen, qui devait affronter Macron lors d’un débat télévisé plus tard mercredi. Pour rappel, il y a quelques jours, Marine Le Pen avait déclaré que «la Crimée n’a jamais été envahie». « Non, mais la Crimée n’a jamais été envahie. Il y a eu un référendum en Crimée. On peut le contester. On peut être en désaccord, mais il n’y a jamais eu une invasion militaire en Crimée. C’est une situation qui est radicalement différente. », a affirmé la candidate Marine Le Pen.