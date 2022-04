L’Union européenne compte augmenter temporairement ses achats de gaz russe via des pays prêts à payer en roubles afin de compenser les pertes subies en ce moment par la Pologne et la Bulgarie. C’est ce qu’a déclaré mercredi à TASS une source au sein des institutions européennes à Bruxelles.

« Une rencontre extraordinaire a été menée aujourd’hui au sein du groupe de coordination sur le gaz en raison de la situation en Pologne et en Bulgarie. Une décision intermédiaire a été prise: augmenter sensiblement les achats de gaz russe via des canaux qui existent encore, ce qui permettra à la Pologne et à la Bulgarie d’acheter des quantités supplémentaires de gaz sur le marché européen. L’UE travaille également avec tous ses partenaires afin d’augmenter des livraisons de gaz, et notamment de gaz naturel liquéfié (GNL) », a déclaré la source selon l’agence Tass.

Pour rappel, le mois dernier, Poutine a annoncé que son pays n’accepterait plus les paiements de gaz russe en dollar ou en euro. Les pays qui veulent se procurer du gaz russe doivent désormais le payer en Roubles, la monnaie russe. Malgré les réactions en occidentaux, Moscou a insisté sur le paiement en rouble. Il y a quelques heures, nous vous apprenions que la Russie cessera ses livraisons en Bulgarie et en Pologne. « Bulgargaz a reçu ce 26 avril une notification indiquant que les livraisons de gaz naturel de la part de Gazprom Export seraient suspendues à partir du 27 avril 2022 », note la déclaration relayée par TASS.