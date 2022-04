Il y a quelques heures, le numéro un américain a pris la parole pour apprécier la situation en Ukraine depuis que la guerre a commencé il y a quelques semaines. Le président américain Joe Biden a estimé que son homologue russe Vladimir Poutine est en train de commettre un « génocide » en Ukraine. Les récents propos du dirigeant américain n’ont pas laissé indifférent la Chine.

La communauté internationale, y compris l’actuel président des Etats-Unis Joe Biden, devrait contribuer à réduire l‘escalade du conflit ukrainien et non « ajouter de l’huile sur le feu » en parlant de « génocide ». C’est ce qu’a annoncé ce mercredi 13 Avril 2022, l’empire du milieu par la voix du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

« Il faut arrêter les hostilités et mettre fin au conflit le plus tôt possible afin d’éviter une crise humanitaire majeure« , a-t-il déclaré lors d’un point de presse l’officiel chinois ce mercredi. « Tous les efforts de la communauté internationale doivent se concentrer sur la réduction de l’escalade, pas besoin d’ajouter de l’huile sur le feu.« , renchérit le responsable chinois.

Selon Zhao Lijian, le conflit en Ukraine devrait être résolu par des efforts diplomatiques. « La chose la plus importante maintenant est que toutes les parties concernées doivent rester calmes et retenues« , a-t-il conclu. Pour rappel, le président américain a déclaré ouvertement hier « j’ai appelé cela un génocide parce qu’il est devenu de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d’éliminer même l’idée d’être Ukrainien. Les preuves s’accumulent ».