Depuis la cérémonie des Oscars, les noms de Jada Pinkett et de Will Smith font la Une des médias. Dans un de nos articles de la semaines dernière, nous vous annoncions que Jada Pinkett ne « voulait pas se marier » avec Will Smith et qu’elle avait pleuré pendant la cérémonie. La vidéo de la scène a refait surface après la gifle de Will Smith à Chris Rock après une blague sur sa femme pendant la cérémonie des Oscars cette année. Le rappeur américain Kodak Black a remis une couche pendant un live Instagram ce week-end.

Le rappeur américain Kodak Black a dans un Instagram Live au cours du week-end, revenu sur les propos de Jada Pinkett à propos de son mariage avec Will Smith sur Red Table Talk comme nous vous l’avions annoncé la semaine dernière. L’interview de 2017 présente Jada Pinkett s’ouvrant sur son mariage avec Will, et comment elle a fait face à la pression en tant que jeune actrice et « n’a jamais voulu se marier ». Le rappeur a affirmé que Jada Pinkett ne mérite pas Will Smith mais plutôt lui.

«Viens ba*s*r avec Kodak. C’est ce dont tu as besoin parce que tu es juste sur des conneries. Vous ne méritez pas Will Smith. Vous méritez Yack. Tu me mérites», a lancé le rappeur américain Kodak Black pendant le live sur le réseau social Instagram. Le rappeur a par la suite abordé la relation entre Jada Pinkett et Tupac qui, selon lui, « n’a pas été gangsta toute sa vie »

Pour rappel, Jada Pinkett avait affirmé au cours du Red Table Talk : « j’étais sous tellement de pression, vous savez, étant une jeune actrice, étant jeune, et j’étais comme enceinte et j’étais juste, j’étais juste comme, je ne savais pas quoi faire, mais je savais juste, j’étais comme, je n’ai jamais voulu me marier… Et j’étais tellement bouleversée que je devais me marier – j’étais tellement énervée que j’ai pleuré dans l’allée effrayante. J’ai pleuré tout le long de l’allée«