Barack Obama a défendu ses actions envers la Russie en 2014 lorsque Vladimir Poutine avait lancé son offensive contre la Crimée, affirmant que Poutine est devenu plus « téméraire » depuis lors. « Poutine a toujours été impitoyable envers son propre peuple ainsi qu’envers les autres. Il a toujours été quelqu’un qui est enveloppé dans ce sentiment tordu et déformé de grief et de nationalisme épique. Cette partie de Poutine, je pense, a toujours été là. Ce que nous avons vu avec l’invasion de l’Ukraine, c’est qu’il est téméraire d’une manière que vous n’auriez peut-être pas anticipée il y a 8 ou 10 ans. Mais, vous savez, le danger a toujours été là.», a déclaré Obama lors d’une interview à la chaîne NBC diffusée ce mardi.

L’ancien président n’a pas manqué de défendre les actions de son ancien vice-président Joe Biden affirmant qu’il faisait ce qu’il avait à faire. « Mais je pense que ce que nous voyons constamment est un rappel de la raison pour laquelle il est si important pour nous de ne pas tenir notre propre démocratie pour acquise; pourquoi il est si important pour nous de défendre et de nous aligner sur ceux qui croient en la liberté et l’indépendance. Et je pense que l’administration actuelle fait ce qu’elle doit faire…. Les situations dans chacune de ces circonstances sont différentes… » a ajouté Barack Obama.

Barack Obama avait été violemment critiqué sur les réseaux sociaux suite aux déclarations qu’il a faites au cours d’une conférence sur la désinformation à l’Université de Chicago. Il faisait notamment remarquer qu’au cours de sa présidence, il avait appelé les partenaires américains à réagir contre la Russie. Lire la suite