Il y a quelques heures, on apprenait le rachat de Twitter par le milliardaire excentrique Elon Musk. La fin d’un feuilleton à rebondissement qui aura duré plusieurs semaines. Elon Musk, nouveau patron de Twitter dans les mois à venir, promet d’autoriser une liberté d’expression totale. Pour rappel, il avait par exemple refusé de censurer les chaînes russes sur ses plateformes à la demande de l’Ukraine. Motif évoqué : liberté d’expression.

Depuis quelques heures, le rachat de twitter est l’un des sujets favoris sur la toile, à tel point que Jeff Bezos concurrent milliardaire d’Elon Musk s’est lui aussi lancé dans le débat en évoquant les liens entre Elon Musk et la Chine. Son interrogation (qui n’a pas encore fait réagir Elon Musk), ne devrait pas plaire au patron de Tesla. La concurrence entre les deux hommes a pris de l’importance avec la volonté de conquérir l’espace. Blue Origin pour Jeff Bezos et SpaceX pour Elon Musk se sont affrontés sur plusieurs dossiers. Notamment autour d’un marché accordé par la Nasa à SpaceX au lieu de Blue Origin. Une plainte déposée par Jeff Bezos rejetée par les autorités.

Pique concernant Twitter

« Question interessante. Le gouvernement chinois vient-il de gagner un peu d’influence sur la place ? » a tweeté Jeff Bezos en réponse à un journaliste du New York Times qui pointait les liens entre Elon Musk et la Chine. Ce journaliste rappelle en effet que la Chine est le second plus grand marché de Tesla. Les fabricants de batterie chinois sont les plus grands fournisseurs de Tesla. Avec ces leviers, il se demande si la Chine a désormais un droit de regard sur twitter (qui est, rappelle-ton, bloqué en Chine).

Jeff Bezos est revenu plus tard sur le sujet pour donner son point de vue : « Ma propre réponse à cette question n’est probablement pas… Le résultat le plus probable à cet égard est la complexité en Chine pour Tesla, plutôt que la censure sur Twitter… Elon Musk “est extrêmement doué pour naviguer dans ce genre de complexité” ». Une déclaration qui n’a pas encore fait réagir le nouveau patron de Twitter. Ce dernier avait juste appelé ses pires détracteurs à ne pas quitter la plateforme, parce que c’est cela même la liberté d’expression.