Le processeur de cartes de crédit chinois a refusé de travailler avec des banques en Russie de peur d’être visé par des sanctions pour sa guerre contre l’Ukraine, coupant une alternative possible après que Visa et Mastercard ont cessé de les servir, selon le média russe RBC annonce l‘agence de presse AP. La décision d’UnionPay affecte la Sberbank, la plus grande banque commerciale de Russie, et les petites institutions, a rapporté RBC mercredi. Il a cité cinq sources non identifiées dans de grandes banques russes.

Mastercard et Visa ont suspendu leurs opérations en Russie après que les États-Unis et d’autres gouvernements ont imposé des sanctions commerciales et financières au gouvernement du président Vladimir Poutine pour son attaque contre l’Ukraine. La Russie s’était donc tourné vers le système chinois comme alternative à ses systèmes de paiements comme nous vous l’avions annoncé le mois dernier dans un de nos précédents articles.

La Sberbank et une autre institution, la Tinkoff Bank, ont annoncé qu’elles envisageaient de passer à UnionPay, qui est exploitée par des banques publiques chinoises. UnionPay est l’un des plus grands processeurs de paiements mondiaux, mais exerce presque toutes ses activités en Chine. Pour rappel, les responsables américains ont averti que les gouvernements ou les entreprises qui tentent de contourner les sanctions en subiront les conséquences. RBC a déclaré qu’UnionPay voulait éviter de telles « sanctions secondaires ».