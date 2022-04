L’offensive russe en Ukraine est entrée dans son troisième mois. Les occidentaux qui sont opposées ont pour la plupart imposés des sanctions au pays dirigé par Vladimir Poutine. Les Etats-Unis font partis des pays qui ont infligé des sanctions à la Russie. Hier jeudi, l’administration Biden a révélé un plan visant à identifier des actifs d’oligarques russes, les saisir et utiliser les fonds obtenus pour soutenir financièrement l’Ukraine.

Hier jeudi, la Maison-Blanche a dévoilé son plan qui devrait lui permettre de renforcer la capacité des USA à confisquer les yachts et les manoirs qui appartiennent à de milliardaires russes et à les vendre pour soutenir la défense de l’Ukraine. Le plan cible les milliardaires russes très influents et qui sont pour la plupart proche du numéro un russe Vladimir Poutine. La Maison-Blanche a déclaré que la proposition créerait de nouvelles autorités qui pourraient saisir « les biens liés à la kleptocratie russe » et « permettre au gouvernement d’utiliser les bénéfices pour soutenir l’Ukraine« .

Pour rappel, Londres avait annoncé avoir saisi 350 milliards $ appartenant à la Russie. « Jusqu’à présent, nos sanctions ont eu un effet paralysant sur ceux qui alimentent et financent la machine de guerre de Poutine. Cette semaine, nous annoncerons que nous avons gelé plus de 350 milliards de dollars du trésor de guerre de Poutine« , a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss. « Les réserves non disponibles, nos sanctions coordonnées repoussent l’économie russe à l’ère soviétique. Mais nous pouvons, et nous devons, faire plus« , avait poursuivi Mme Truss.