Le rappeur américain Tekashi 6ix9ine a fait une grande surprise à une famille qui vit dans l’extrême pauvreté à Cancun, puisqu’il a donné environ 50 000 dollars, laissant les habitants et les étrangers bouche bée. Le rappeur habitué aux clashs et aux polémique a fait ce don alors que le mois dernier on le disait au bord de la faillite, selon plusieurs sources.

Tekashi 6ix9ine, de son vrai nom Daniel Hernandez est en vacances dans les Caraïbes mexicaines et a décidé de changer la vie d’une famille pauvre à Cancun dans l’état méridional de Quintana Roo. Alors, le rappeur, qui a ses origines latines, est monté dans son camion et a commencé à diffuser en direct depuis son compte Instagram. Dans la vidéo, 6ix9ine affirme qu’il a un million de pesos (environ 50 000 $) qu’il va donner à une famille vivant dans l’extrême pauvreté. Pendant l’émission, Tekashi 6ix9ine montre un sac plein de billets prend des liasses et les montre à la caméra et explique qu’il les donnera à une famille pauvre de la région.

Sa tournée se termine lorsqu’il arrive dans une humble maison, faite de carton et de bois. Il sort du camion et porte le sac avec l’argent dans une de ses mains. A l’arrivée, la porte est ouverte, où se trouve un petit garçon, il se présente à un homme qui sort, avec son vrai nom : Daniel et parlant parfaitement l’espagnol. « Bonjour, comment allez-vous, je m’appelle Daniel« , lance le rappeur en tendant la main pour saluer le chef de famille, qui se présente comme Adrián Hernández, qui le reçoit avec le sourire.

Le rappeur s’avance à l’intérieur de l’humble maison et laisse le sac avec l’argent par terre, qu’il sort petit à petit, et tend quelques liasses de billets à l’homme, qui regarde Tekashi 6ix9ine avec incrédulité. « Nous voulons lui donner, c’est un million de pesos. Paisita, c’est pour toi et ta famille. C’est tout à toi paisita », lance le rappeur sous le regard surpris de la famille réunie autour du chanteur. « Je ne pense pas » dit l’homme qui s’est identifié comme Adrián Hernández, tandis que le rappeur lui donne plus de factures.

Hernández passe de la surprise à la gratitude et aux larmes quand il voit ce qui se passe. Son émotion était trop grande pour qu’il fonde en larmes, mais le rappeur a aussi eu des mots de réconfort pour l’homme. « Ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas, que Dieu vous bénisse » , a déclaré Tekashi 6ix9ine, tout en serrant le chef de famille dans ses bras, puis en réconfortant la femme de l’homme, qui n’a pas pu contenir les larmes d’émotion pour le cadeau qu’ils ont reçu de l’Américain. chanteur.

Le rappeur américain a partagé l’histoire sur son compte Instagram, où il compte près de 22 millions de followers et a souligné que la famille à qui il a donné l’argent manque de services de base. « J’ai donné à une famille 1 000 000 $… Cette famille n’avait ni eau ni électricité…« , a écrit le rappeur, bien que le montant donné ait été d’un million de pesos mexicains, ce qui équivaut à environ 50 000 dollars.