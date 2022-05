Plusieurs voix se sont élevées lorsque la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Certaines personnalités du monde ont ouvertement accusé la Russie d’être responsable de crimes de guerre après que des images à peine soutenable ont été diffusées dans les médias. Ce mercredi, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a estimé qu’il est admissible d’utiliser ce genre de termes lorsqu’on parle de la Russie.

La Russie s’insurge et dénonce. Ce mercredi, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s’est prononcé une nouvelle fois sur la situation en Ukraine. Occasion pour l’officiel russe de déclarer que beaucoup d’incident évoqués qui auraient eu lieu en Ukraine dans la presse ne sont pas vrai. L’officiel russe va plus loin et s’est insurgé contre l’emploi des termes « crimes de guerre ».

« Nous trouvons impossible et inadmissible d’employer ce genre de termes« , a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov qui répondait à une question sur le sujet. Hier l’officiel russe déclarait qu’il est impossible d’isoler la Russie de quelque manière que ce soit. « Aujourd’hui, il est impossible d’isoler un sixième de la terre ferme ni politiquement, ni sur le plan économique et diplomatique, ni dans le domaine informationnel« , a souligné le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.