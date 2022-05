La Russie est sous le coup de multiples sanctions des pays occidentaux depuis que le pays a lancé une offensive en Ukraine. Si le pays a reconnu entre temps que son économie subit un «choc», le Président Poutine au cours d’une déclaration avait affirmé que la Russie sera encore plus forte malgré les sanctions que les occidentaux imposent contre le pays. Ce mardi, le porte-parole du Kremlin a affirmé qu’il est impossible d’isoler le pays.

Il est impossible d’isoler la Russie de quelque manière que ce soit. C’est en substance ce qu’a déclaré le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, qui participait ce mardi 17 Mai 2022 au forum Nouveaux horizons. « Aujourd’hui, il est impossible d’isoler un sixième de la terre ferme ni politiquement, ni sur le plan économique et diplomatique, ni dans le domaine informationnel« , a souligné le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Pour rappel, plus tôt ce mois, le ministre Lavrov avait affirmé qu’«aucune sanction ne pourra briser la volonté» du peuple russe. « Aucune punition, aucune sanction ne pourra briser la volonté de notre peuple, la volonté des dirigeants russes, qui visent à défendre la vérité historique, les intérêts légitimes de la Russie et à empêcher que des menaces directes à notre sécurité, à notre culture et à notre histoire soient concentrées près de nos frontières, comme c’était le cas pendant de nombreuses années« , a fait savoir le ministre.