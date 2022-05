Le célèbre animateur qui ne s’était pas exprimé autour de la polémique de Dubaï Porta Potty a répondu à un internaute qui l’interpellait sur le sujet. Claudy Siar connu pour son activisme envers l’Afrique et les DOM-TOM s’intéresse très souvent aux sujets d’actualité, mais n’avait jusque-là pas évoqué la polémique de Dubaï. Pour rappel, Claudy Siar, le célèbre animateur de Couleurs Tropicales a profité d’une publication sur le réseau social Facebook pour annoncer la création de son mouvement politique. Lire la suite

Concernant l’affaire Dubaï Porta Potty, un internaute a souhaité savoir pourquoi il n’avait pas abordé le sujet, malgré le fait que des femmes noires y étaient maltraitées. Un argument que l’animateur a tenu à rectifier : il ne s’agit pas uniquement de femmes noires, mais de toutes les femmes. Il a pointé le fait qu’il s’agissait selon lui plus d’une affaire de prostitution que de racisme.

« Je ne veux pas commenter les commentaires des commentateurs sur une affaire où il n’y a pas que des femmes noires. C’est simplement et malheureusement de la prostitution et c’est vieux comme le monde. Les gens ( hommes et femmes) vont jusqu’au bout de leur perversité parce qu’ils et elles ont de l’argent ou veulent de l’argent. Moi, je n’y vois pas de racisme. Je ne me permettrais pas de faire la morale à ces femmes. C’est ultra minoritaire au regard des vrais problèmes des peuples opprimés. Maintenant, chacun est libre de sauter sur le premier os médiatisé. ÇA OCCUPE LES ESPRITS et ça ne fait rien avancer » a laissé entendre Claudy Siar.