Après les influenceuses ivoiriennes DS collections et Eudoxie Yao l’influenceuse sénégalaise Rangou a décidé de sortir du silence et de réagir après les affirmations sur la toile l’accusant d’avoir participé au scandale Dubaï Porta Potty. Citée par Adamo dans l’une de ses récentes vidéos, l’influenceuse sénégalaise Rangou a décidé de réagir selon le site Senegal7.

« Tout d’abord je suis une influenceuse et c’est mon travail qui me permet de me rendre à Dubai et avoir un iPhone 13 pro max contrairement à ce que vous pensez. Juste un conseil mes abonnés bossez dur, rien n’est facile sur cette terre mais une chose est sûre je mange pas de c**ca » a affirmé la jeune femme.