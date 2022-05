La Russie a lancé une offensive en Ukraine au cours du mois de Février dernier. Le bilan des victimes et des dégâts matériels s’alourdit dans chaque camp au fur et à mesure que le temps passe. Au cours de l’offensive menée par la Russie, des soldats russes ont malheureusement perdu la vie. A l’occasion de la célébration du Jour de la victoire, le président Poutine a déclaré que les forces russes présentes en Ukraine se battent pour la Russie. Le président russe a terminé son discours par un cri de ralliement aux soldats rassemblés : « Pour la Russie, Pour la Victoire, Hourra !«

Poutine a décidé d’adresser un message à l’endroit des forces russes à l’occasion de la commémoration du jour de la victoire ce 09 Mai 2022 alors que la Russie a lancé une offensive en Ukraine depuis plus de deux mois. Au cours de son discours retransmis par plusieurs médias, Poutine a affirmé que les troupes et les volontaires russes présents dans le Donbass se battent pour leur patrie. « Vous vous battez pour votre patrie, son avenir« , a déclaré le chef du Kremlin dans son discours du Jour de la Victoire à Moscou. « La mort de chaque soldat et officier est douloureuse pour nous », dit-il. «

L’Etat fera tout pour prendre soin de ces familles« , a poursuivi le dirigeant russe. Pour rappel, nous vous annoncions il y a quelques que le président Poutine a affirmé que «l’Occident se préparait à envahir notre terre». Selon le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, la Russie « a exhorté l’Europe à trouver un compromis équitable, mais ils n’ont pas voulu nous entendre« . « Tout nous disait qu’il fallait se battre », avait déclaré le président Poutine