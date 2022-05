Ces dernières années les cyberattaques dans le monde se sont multipliées. La Russie ne fait pas l’exception. Il y a quelques semaines un expert affirmait que les cyberattaques ont été multipliées par 100 depuis fin février en Russie. Ce vendredi, le président russe Vladimir Poutine est allé dans le même sens et a affirmé qu’une guerre a été entamée contre la Russie dans le cyberespace.

Le président russe Vladimir Poutine s’est prononcé sur les cyberattaques dont son pays est victime lors d’une réunion du Conseil de sécurité de la Russie ce vendredi 20 Mai 2022. Au cours de son intervention, le président Poutine a déclaré qu’une guerre dans le cyberespace a été entamée contre son pays. « Une vraie agression, une guerre a été entamée contre la Russie dans le cyberespace« , a affirmé le président Poutine.

Le dirigeant russe n’a pas manqué de préciser que le nombre de cyberattaques ciblant des infrastructures russes a explosé. « Le nombre de cyberattaques contre les infrastructures d’information russes ne cesse d’augmenter ces dernières années. Et après le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, les défis à ce sujet sont devenus plus sérieux, plus grands« , a relevé le président russe Vladimir Poutine. Pour rappel, il ya quelques jours, nous vous annoncions que Rutube, la plateforme de vidéos, était inaccessible après une cyberattaque.