Plus de deux mois après son démarrage, l’offensive de la Russie en Ukraine se poursuit et continue de créer des dégâts matériels et des pertes en vie humaines aussi bien dans le camp russe que celui ukrainien. Dans la journée d’hier, Avril Haines, la directrice du renseignement national des États-Unis, a évoqué la possibilité d’introduction de la loi martiale en Russie par le chef du Kremlin. La Russie a réagi sur le sujet ces dernières heures.

Le président russe Vladimir Poutine n’envisage pas d’introduire la loi martiale alors que l’offensive russe en Ukraine se poursuit inlassablement. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. « Non, ce n’est pas dans les projets« , a affirmé Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, lorsqu’on lui a demandé de réagir sur la déclaration d’Avril Haines, qui a suggéré que Vladimir Poutine pourrait imposer la loi martiale en Russie.

Pour rappel, cette semaine, Poutine a estimé que l’Otan est «une menace évidente» pour la Russie. « à Kiev, ils disaient qu’ils pourraient obtenir des armes nucléaires et l’OTAN a commencé à explorer les terres proches de nous et cela est devenu une menace évidente pour notre pays et nos frontières«, a déclaré le chef du Kremlin lors du jour de la commémoration de la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.