Depuis la gifle aux oscars, Will Smith enchaîne les déboires. Initialement prévu pour cet automne, le prochain film du célèbre acteur oscarisé coproduit par Apple sera retardé. La date de sortie du film a été en effet repoussée en 2023 selon plusieurs sources à Hollywood. La décision viendrait du géant Apple. Une décision qui survient après que des proches de Will Smith aient révélé qu’il cherchait une thérapie suite à la gifle infligée à Chris Rock lors des Oscars.

Le film Emancipation faisait déjà le buzz avant les Oscars 2022, mais l’agression devant les spectateurs de Chris Rock aurait fait basculer son sort. Will Smith y joue un rôle d’esclave en fuite, une histoire basée sur des faits réels survenus en 1863. Selon des experts, le long-métrage aurait pu lui faire gagner un nouvel oscar. Mais c’était sans compter sur l’altercation entre Smith et Rock lors des oscars.

Cette affaire a provoqué un déferlement de révélations sur la vie privée du couple Smith-Pinkett. La femme de Will Smith a confié qu’avec du recul, en revoyant son propre comportement, ses expériences de vie et les attitudes de sa mère qu’elle se rend compte qu’elle a des problèmes d’anxiété. « Oh, bien sûr, j’ai probablement de l’anxiété ». Des rumeurs de séparation ont même émergé dans la presse. « Depuis la cérémonie, la tension est palpable entre eux (…) Ils ont des problèmes depuis des années, mais ils se parlent à peine en ce moment » a révélé une source à Heat magazine. Lire la suite.