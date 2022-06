La Russie est un pays de grandes opportunités, et ceux qui, dans la situation actuelle, ont décidé de la quitter et d’arrêter leurs activités ici, le regretteront plus tard, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion avec de jeunes entrepreneurs.

« Dans les conditions d’aujourd’hui, quand quelqu’un est parti et a choisi d’arrêter ses activités ici, il le regrettera. Ce n’est pas une menace. Il le regrettera non pas parce que nous menaçons quelqu’un. Il le regrettera, car la Russie est un pays à fort potentiel« , a-t-il souligné selon l’agence TASS.

Selon M. Poutine, de nombreuses entreprises étrangères regrettent d’avoir dû quitter la Russie. Le président russe estime que cela est une manifestation de « l’état intérieur des pays qui ne peuvent pas prendre de décisions souveraines« .

« Nous sommes au contraire un pays souverain. Nous devons regarder vers l’avenir, et nous le faisons. Mais cet avenir ne peut être créé que par des gens comme vous, alors le pays compte sur vous« , a-t-il conclu, souhaitant à tous les participants de la réunion du succès.