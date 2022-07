L'exportation de céréales ukrainiennes depuis que l'offensive russe a démarré en Février était un casse-tête pour de nombreux dirigeants du monde qui avaient appelé à la création d'un corridor sécurisé. Fort heureusement, dans la journée d'hier des accords ont été signés par la Russie et l'Ukraine pour garantir l'exportation des céréales. Quelques heures après la signature des accords, la Russie est accusée d'avoir frappé le port d'Odessa avec des missiles.

La Russie une nouvelle fois accusée par la partie ukrainienne. En effet, ce samedi, l'Ukraine a accusé la Russie d'avoir frappé le port d'Odessa. C'est le porte-parole de la diplomatie ukrainienne qui a porté cette accusation. "Il a fallu moins de 24 heures à la Russie pour lancer une attaque au missile sur le port d'Odessa, rompant ses promesses et sapant ses engagements devant l'ONU et la Turquie dans le cadre de l'accord d'Istanbul", a déclaré Oleg Nikolenko, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères cité par l'agence de presse AP .

L'officiel ukrainien a par la suite affirmé que Moscou portera la responsabilité d'une crise alimentation mondiale. "En cas de non-respect, la Russie assumera l'entière responsabilité d'une crise alimentaire mondiale", poursuit l'officiel ukrainien. Plus tôt ce samedi, nous vous annoncions que L’UA saluait l’accord sur la création d’un corridor céréalier. "Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue la signature par la Russie et l'Ukraine sous les auspices du président turc Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres des accords sur les exportations de céréales et de produits agricoles par la mer Noire", est-il indiqué dans un communiqué publié sur le site de l'organisation.