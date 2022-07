Il y a quelques mois, Will Smith avait fait parler de lui en giflant Chris Rock pendant la cérémonie des Oscars après une blague du dernier sur sa femme. L'incident avait fait réagir la toile avec des positions partagées. Pendant de nombreuses semaines, les médias people ont diffusé des informations sur Will Smith qui a finalement démissionné de l’académie des Oscars après le tollé provoqué par son acte. Plusieurs mois après, Chris Rock est revenu sur le sujet et a fait une blague pendant un de ses shows.

Chris Rock est une personnalité américaine très connu dans le monde du cinéma et de la comédie. Respecté par ses pairs, Chris Rock sait tenir un public en haleine lorsqu'il est sur scène. C'est ce qu'il sait faire le mieux qu'il faisait pendant la dernière cérémonie des oscars qu'il présentait. Mais une blague sur Jada Pinkett, la femme de l'acteur Will Smith, a révolté la star de Men In Black qui est monté sur le podium pour asséner une gifle à Chris Rock. Ce dernier pendant une prestation le week-end dernier a fait une blague sur la gifle qu'il a reçue.

En effet, sur scène au Madison Square Garden de New York samedi, Chris Rock, Kevin Hart et Dave Chappelle ont égayé le public venu se détendre. Pendant sa prestation, Chris Rock a fait une blague sur la gifle de Will Smith. Le comédien Chris Rock a plaisanté pendant sa prestation en affirmant que "quiconque dit que les mots blessent n'a jamais été frappé au visage ". C'est ce qu'a déclaré une source à Entertainment Tonight.