La probable adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. En Russie des voix d'officiels continuent de s'élever sur le sujet. Ce jeudi, la porte parole de la diplomation russe Maria Zakharova a affirmé que la Russie est prête à prendre toutes les mesures militaires nécessaires en mer Baltique si la Finlande et de la Suède adhéraient à l'Otan. L'officielle russe faisant ce commentaire après la déclaration du président polonais Andrzej Duda sur la prochaine transformation de la mer Baltique en "mer intérieure de l'Otan".

"La mer Baltique ne peut pas être considérée comme une mer intérieure de l'Otan, et l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan n'y changera pas grand-chose", a lancé Mme Zakharova. A en croire cette responsable russe la réaction de la Russie à l'intégration de ces deux pays à l'Alliance serait fonction du caractère et du degré "des menaces à la sécurité de la Russie qui s'en suivraient". "En cas de besoin, toutes les mesures militaires de compensation, et notamment en soi-disant mer intérieure, seront prises", a-t-elle souligné.

Pour rappel, le mois dernier, la Russie affirmait qu'elle n’a jamais menacé la Finlande et la Suède. La déclaration était faite par le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. "Je veux juste rappeler les paroles du président [de la Fédération de Russie Vladimir] Poutine selon lesquelles la Russie n'a jamais représenté aucune menace pour la Finlande ou la Suède, et ces pays n'ont posé aucune menace pour nous. Le président Poutine a fait de telles déclarations plusieurs fois", avait affirmé M. Peskov