Depuis plusieurs mois, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. De nombreuses victimes sont touchées par cette crise dont l'issue n'est pas encore connue. Pour faire pression sur les autorités, les occidentaux ont imposé de multiples sanctions contre le pays dirigé par Poutine. Ce mardi, l'ancien président russe et proche de Poutine a affirmé que la paix en Ukraine sera de retour aux conditions de la Russie.

Ce mardi, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré que la Russie va fixer les conditions d'un futur accord de paix avec Kyiv. "La Russie atteindra tous ses objectifs. Il y aura la paix - à nos conditions", a déclaré l'ancien dirigeant russe Dmitri Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité russe, dans un message sur Telegram. Il y a quelques jours, Mr Medvedev a menacé l’Ukraine en cas d’attaque de la Crimée.

« Certains clowns extatiques et sanglants, qui surgissent de temps en temps avec des déclarations, essaient de nous menacer, je veux dire des attaques contre la Crimée et ainsi de suite », avait affirmé l'officiel russe qui poursuit « Si quoi que ce soit de ce genre devait arriver, ils seraient immédiatement confrontés à un jour apocalyptique, très rapide et difficile. Il ne sera pas possible de l'éviter ».