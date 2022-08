En Février 2021, Lady Gaga offrait 500000 $ pour retrouver ses chiens volés. quelques jours plus tard dans le même mois, ses chiens ont été retrouvés sains et saufs. Des semaines plus tard, les forces de l'ordre ont interpellé des suspects et le dossier a suivi son cours normal. Au cours des dernières heures, les médias sont revenus sur cette affaire qui a fait grand bruit et donné les derniers développements. En effet, un des trois ravisseurs a été condamné à 4 ans de prison par un tribunal américain.

Mauvaise nouvelle pour l'un des ravisseurs des chiens de la star de la musique Lady Gaga. En effet, un tribunal américain s'est penché sur le dossier dans la journée d'hier mercredi 03 Août 2022. Jaylin Keyshawn White, l'un des ravisseurs qui avait plaidé coupable dans cette affaire a été condamné à 4 ans de prison par un tribunal américain. Le jeune homme de 20 ans avait avoué faire partie du groupe qui avait attaqué Ryan Fischer, un des employés de la star de la musique.

Pour rappel, les personnes arrêtées dans le dossier étaient Celles-ci sont Lafayette Whaley, Jaylin White et James Jackson. Ces trois personnes étaient détenus pour tentative de meurtre et vol qualifié. Selon la police, la femme ayant remis les chiens, Jennifer McBride a été arrêtée. Le communiqué indiquait que, Harold White, le père de Jaylin White et cette dernière étaient actuellement détenus pour complicité, suite à la tentative de meurtre sur le promeneur de chiens.