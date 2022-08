Depuis plus de cinq mois, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Depuis le début du conflit, de nombreuses victimes sont dénombrées et le bilan s'alourdit de plus en plus alors que les jours passent et que la crise n'est pas résolue. Depuis quelques heures, plusieurs médias internationaux dont le DailyMail ont révélé le décès de la première femme officier supérieur russe pendant l'offensive en Ukraine. Elle est identifiée comme le lieutenant-colonel Olga 'Kursa' Kachura, âgée de 52 ans.

La Russie a perdu sa première femme officier supérieur en Ukraine. En effet, selon plusieurs médias internationaux, Olga 'Kursa' Kachura est la première femme membre de l'armée russe déployé pendant l'offensive en Ukraine à perdre la vie sur le champ de bataille. Selon le DailyMail, le lieutenant-colonel Olga 'Kursa' Kachura a perdu la vie après qu'un missile ukrainien a touché sa voiture. La voiture de l'officier russe a été touchée alors qu'elle conduisait dans la région de Donetsk en Ukraine plus précisément dans la ville de Horlivka.

Ce n'est pas le premier haut gradé russe qui perd la vie en Ukraine. En Mai dernier, deux autres haut gradés russes dont le «meilleur commandant de parachutistes» ont perdu la vie. Selon plusieurs médias dont le média britannique Independant.co.uk, deux autres haut gradés russes ont été tués en Ukraine. Parmi ces deux nouveaux hauts gradés tués figure le "meilleur commandant de parachutistes". Le second haut gradé tué serait le colonel Vladimir Ivanov, 41 ans selon le même média.