La perquisition du domicile de l'ancien président par le FBI ne finit pas de faire jaser. Donald Trump a encore une fois lancé un avertissement alors qu'il est dans la tourmente. Pour rappel, son domicile a été perquisitionné par des éléments du FBI qui recherchaient des documents concernant des armes nucléaires. Il est également soupçonné d'avoir violé la loi sur l'espionnage. le mandat indique que Trump faisait l'objet d'une enquête par des agents fédéraux chargés de l'application des lois pour le retrait ou la destruction de [ses] dossiers, obstruction à l'enquête et violation de la loi sur l'espionnage a rapporté le site Politico. Lire la suite.

Mais depuis ces événements, le FBI a signalé une augmentation significative des menaces contre ses agents et ses bureaux. Un forcené a ainsi été tué après une course-poursuite après avoir tenté de pénétrer les bureaux du FBI à Cincinnati. De nombreuses menaces ont aussi été proférées sur la toile. Mais l'ancien président avertit les nouvelles autorités que le danger reste à venir. « Le pays est dans une position très dangereuse. Il y a une énorme colère, comme je ne l'ai jamais vue auparavant, à propos de toutes les escroqueries, et cette nouvelle, des années d'escroqueries et de chasses aux sorcières, et maintenant ça » a affirmé l'ex-président à Fox News. Il a également ajouté qu'il fera tout ce qu'il peut pour aider le pays et éviter une catastrophe annoncée.

Il a affirmé que ses collaborateurs avaient contacté le ministère de la Justice (DOJ) pour savoir si il pouvait être d'une quelconque aide pour éviter un embrasement général tout en signalant que les américains "n'accepteront pas une autre arnaque". "S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour aider, moi et mon peuple serions certainement prêts à le faire... Il n'y a jamais eu de moment comme celui-ci où les forces de l'ordre ont été utilisées pour s'introduire dans la maison d'un ancien président des États-Unis, et il y a une énorme colère dans le pays, à un niveau jamais vu auparavant, à part pendant des périodes très périlleuses" a-t-il déclaré dénonçant une entrée par effraction dans son domicile. « La température doit être abaissée dans le pays. Si ce n'est pas le cas, des choses terribles vont se produire » a-t-il conclu.