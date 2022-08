Cela fait plus d'un an maintenant que Donald Trump a quitté la Maison-Blanche pour laisser place à la nouvelle administration qui déroule son programme. comme vous pouvez l'imaginer depuis son départ, Trump ne manque pas de critiquer son successeur. Récemment sur son réseau social "Truth Social" Donald Trump a qualifié l'Amérique de "nation en déclin". L'information a été rapportée par le DailyMail.

Tard dans la soirée d'hier lundi, l'ancien président américain Donald Trump a publié un message dans lequel il critique son pays sur son réseau social. Dans son message sur le réseau social, Donald Trump a qualifié le pays qu'il a dirigé pendant des années de "nation en déclin". Le magnat de l'immobilier devenu président des USA a tout de même affirmé que son avenir politique a de beaux jours devant lui. "Le meilleur reste à venir", a écrit le président Trump.

"Notre nation vit des jours sombres, ma belle demeure, Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI... Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales concernées, cette perquisition non annoncée de mon domicile n'était ni nécessaire ni appropriée... Ils ont même forcé mon coffre-fort!" A entre autres déclaré l'ex-leader Républicain dans un communiqué. Ce message a été posté sur la toile alors que dans la soirée d'hier, le FBI a perquisitionné sa maison en Floride.