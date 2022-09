Depuis l'annonce de la mobilisation partielle par le président Poutine, des voix s'élèvent pour critiquer la Russie. Après les avertissements du président Biden, les critiques de Zelensky, c'est au tour de la Suède de donner de la voix. S'exprimant lors du débat général de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la ministre suédoise des Affaires étrangères Ann Linde a appelé la Russie à retirer son armée hors du territoire de l'Ukraine. Pour cette dernière citée par Tass, le soutien de l'Union européenne à Kiev ne s'arrêterait pas malgré la décision de Moscou de procéder à une mobilisation partielle.

"Aujourd'hui, la Suède réitère la demande [de l'Assemblée générale de l'ONU] dans les termes les plus forts, avec d'autres membres de l'UE, des partenaires d'outre-Atlantique et des pays du monde entier. La guerre en Ukraine doit prendre fin, les troupes russes doivent se retirer", a déclaré la diplomate. Tout comme d'autres dirigeants des pays alliés, elle a affirmé aussi que la tenue de référendums dans les régions du Donbass est "illégale" et que leurs résultats "n'auront pas d'effet". "Ni une mobilisation partielle, ni des menaces d'utiliser l’arme nucléaire, ni aucune sorte d'escalade ne nous dissuaderont de soutenir l'Ukraine", a martelé la chef de la diplomatie suédoise.